Un gesto di generosità, ieri Festa del Papà, ma anche un segno di attenzione nei confronti di chi sta mettendo a rischio la propria vita al servizio degli altri. E' il senso dell'iniziativa voluta da Assolocali di Bisceglie.

«In tempo di emergenza, come quello che tutti stiamo vivendo - si legge in una nota dell'associazione -, è importante anche stare vicino ai nostri angeli custodi, coloro che in prima persona mettono a rischio la propria incolumità per fare in modo che le regole vengano rispettate. Ed è proprio con questo nobile fine che Assolocali in collaborazione con la Sala Ricevimenti Villa Torre Rossa hanno pensato di donare vassoi di zeppole, in occasione della festa del Papà, al Sindaco, alla Polizia Municipale, ai Carabinieri, agli Operatori Emergenza Radio, alla Caritas di Bisceglie. Non è stato possibile raggiungere l'Ospedale di Bisceglie per ovvi motivi di sicurezza. Un ringraziamento speciale va ad Alfonso Russo che ha donato uno degli ingredienti fondamentali per la buona riuscita delle zeppole, le uova prodotte dalla sua azienda. Un gesto semplice per stemperare un momento delicato che ci ha fatto sentire più vicini a chi quotidianamente si prende cura di noi».