E' bastata la sola richiesta da parte dei Consiglieri comunali del Movimento "Nel Modo Giusto" per scatenare il caos nel sistema della raccolta dei rifiuti in città. Ecco la reazione di Giuseppe Romito e Nicola Volpe in rappresentanza della segreteria regionale della F.I.A.D.E.L. - IGIENE . AMBIENTALE.



«La richiesta di “disporre, con apposita Ordinanza Sindacale, il conferimento dei rifiuti solidi urbani da parte dei concittadini evitando di utilizzare i mastelli ma con il deposito presso i luoghi preposti delle buste” - spiegano dal Sindacato - non può e non deve trovare accoglimento in quanto contrastante con le vigenti normative in materia di salute e sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii., con le previsioni di cui al capitolato speciale di appalto dei sevizi di igiene urbana CIG 7933551D62 e con le recenti disposizioni in materia di contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro di cui al Protocollo condiviso del 14 marzo 2020.

La vigente regolamentazione delle modalità di espletamento dei servizi di igiene urbana nel Comune di Bisceglie prevede espressamente l’utilizzo dei mastelli per il conferimento di carta e cartone (mastello blu), dell’organico (mastello marrone) e del vetro (mastello verde), consentendo il conferimento in busta solo per indifferenziato (busta grigia) e per plastica e metalli (busta gialla). Pertanto, l’estensione di quest’ultima modalità di conferimento a tutte le tipologie di rifiuti costituirebbe inadempimento degli obblighi contrattuali e violazione delle previsioni di cui capitolato speciale di gara, quale parte integrante del contratto di servizio rep. n.1500 del 4.12.2019.

Come noto, inoltre prosegue la F.I.A.D.E.L. - IGIENE . AMBIENTALE., in attuazione dell’art. 1, c.1, n.9) del DPCM 11 marzo 2020 che - in relazione alle attività professionali e delle attività produttive - raccomanda intese tra organizzazioni e sindacati, è stato sottoscritto il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, il quale precisa in premessa (pag. 3) che “è obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative”.

Si ritiene, pertanto, che l’eventuale ordine di modifica delle modalità lavorative mediante espletamento del servizio pubblico essenziale di raccolta dei RSU senza l’utilizzo da parte degli utenti degli appositi mastelli protettivi costituirebbe un atteggiamento antisindacale e violativo delle citate disposizioni urgenti e vincolanti su tutto il territorio nazionale.

Risulterebbe, infatti, non tutelata l’incolumità e la salute dei dipendenti, i quali, in sede di svolgimento dell’attività lavorativa, sarebbero esposti all’altissimo rischio di contagio ed infortuni, dovendo procedere alla raccolta “a mano” di cumuli di rifiuti lasciati al suolo con alta concentrazione di rischio biologico, pur essendo in presenza di un sistema di raccolta porta a porta che prevede espressamente il conferimento dei rifiuti tramite gli appositi mastelli.

Peraltro, si ritiene che l’attuazione della proposta in questione costituirebbe un pregiudizio grave per la salute pubblica, atteso che, in un momento di emergenza igienico sanitaria, non appare opportuno consentire il deposito delle buste contenenti organico, vetro e carta direttamente a contatto con il suolo e senza alcun dispositivo protettivo, costituendo – come noto - i cumuli di rifiuti focolai di infezioni e favorendone la proliferazione.

Inoltre, è evidente che una simile misura annullerebbe gli effetti igienico-sanitari benefici conseguiti a seguito delle operazioni di sanificazione e disinfettazione delle strade effettuate su tutto il territorio biscegliese nei giorni precedenti al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19.

Per di più, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. q) del D. Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii, sussiste in capo al datore di lavoro l’obbligo specifico di “prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione”.

Nel caso di specie, lo scrivente Sindacato ritiene di non poter condividere la proposta formulata e appresa dalle testate giornalistiche locali, in quanto l’eventuale approvazione di un provvedimento che disponga l’estensione del conferimento dei RSU mediante utilizzo della sola busta costituirebbe una violazione dei principi comuni e degli obblighi specifici in materia di sicurezza sussistenti in capo al datore di lavoro, potendo causare, per le ragioni suesposte, ulteriori rischi per la salute pubblica.

Si precisa, infine, che, qualora per effetto di questa forma di “comunicazione social", gli utenti si sentissero autorizzati a esporre e/o conferire in buste, i lavoratori sarebbero conseguentemente impossibilitati a verificare il corretto conferimento del rifiuto come previsto da calendario - altresì invece possibile se fosse contenuto nel mastello - e non avrebbe "l'obbligo del ritiro", dovendo segnalare “l’anomala esposizione" e successivamente informare i vertici aziendali per le opportune verifiche e comunicazione alle autorità competenti. Senza poi aggiungere che la modalità descritta favorirebbe la mancata differenziazione del rifiuto, con grave pregiudizio per il conseguimento degli obiettivi previsti, quale il mancato raggiungimento delle percentuali di differenziata, con possibile rischio di “aumento Ecotassa” per tutti i cittadini».

Nelle foto allegate, ecco cosa si è verificato a Bisceglie al diffondersi della notizia di una possibile variazione della formula del conferimento dei rifiuti: in tanti hanno abbandonato i rifiuti nelle buste.