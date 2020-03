​L'incoraggiamento: «Un pensiero va all'équipe ospedaliera che garantisce speranza e rassicurazioni»

«Oggi più che mai siete chiamati ad essere i protagonisti di questo "film" di cui siamo tutti attori».

Con queste parole di gratitudine per l'incessante ed estenuante lavoro in trincea di medici ed infermieri dell'ospedale di Bisceglie, lo staff del Farmila Bisceglie ha voluto rendere un piccolo omaggio culinario per allentare la tensione nella struttura ospedaliera.

«Il nostro pensiero - si legge nella lettera - va a tutta l'équipe ospedaliera che, grazie alla professionalità e al forte senso di responsabilità, garantisce a noi cittadini speranza e rassicurazioni. Anche noi siamo in "trincea" per continuare a garantire il nostro servizio alla comunità; siamo consapevoli che, al momento, il nostro impegno è raddoppiato, anche perché ci sentiamo tutti più fragili e vulnerabili. La nostra azienda ci sostiene e ci fa sentire la sua vicinanza: il Cavaliere Giovanni Pomarico ci definisce eroi, ma sappiamo che gli eroi sono altri... Ciò che conta è essere una squadra e lavorare all'unisono per raggiungere un unico obiettivo...solo cosi possiamo vincere! Noi vi siamo vicini! Se non hai mai incontrato difficoltà, non puoi sapere quanto sei forte».