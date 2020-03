"Futuro Anteriore": «​Immaginiamo mille altri bellissimi modi di pensare al domani​»

Riceviamo e volentieri pubblichiamo una riflessione a firma di Alessandra Graziani, a nome di A31-20FuturoAnteriore - Associazione di Promozione Sociale & Culturale:

«Nell’esprimere la vicinanza a tutti i colleghi e gli operatori del sociale, dell’arte, della cultura e di chiunque per professione e per volontariato, senta di appartenere alla grande famiglia del Terzo Settore, nella sua molteplice funzione ma anche nella sua provocazione pedagogica più intima, attraverso quello che fino a ieri è stato il proprio impegno nel ricercare forme di espressione e spazi di costruzione di un fare aperto, generoso, solidale, creativo, generativo, istruttivo, abilitante, sussidiario, transitivo, sia le volte in cui tutto ciò ha provato a viaggiare insieme a qualcun altro, sia quando ognuno ha teso il proprio piccolo importante sforzo verso il proprio obiettivo, ci viene da pensare che le distanze di questo nuovo spazio lento e lungo, se da un lato tolgono ad ognuno, da un altro ci regalano il tempo di immaginare nuove coniugazioni del verbo fare.



Ci accarezza, così, l’idea del futuro prossimo, un tempo nuovo in cui progettare cantieri di bellezza per ricostruire un presente sospeso, scoprendoci più capaci e più forti di prima nell’affrontare i tanti nuovi bisogni individuali e collettivi che già prendono forma tra le pieghe di questa maestosa onda anomala.

Bisognerà aver ancora più cura del tempo che verrà. Bisognerà desiderare di farlo con ancora più cura. Bisognerà provare ad attraversare almeno alcuni dei nostri confini e scavalcare un po' dei nostri piccoli grandi muri. Sebbene le Istituzioni saranno certamente impegnate a cercare modi e risorse per rilanciare vecchie e nuove bellissime iniziative, sappiamo già che i fronti da sostenere saranno tanti e tutti i necessari. Sappiamo già che anche i privati dovranno affrontare impegni importanti e legittimi. Quindi, grandi o piccoli che siamo, il resto dovremo farlo noi, dal basso, con più responsabilità collettiva. Come sappiamo fare. Ma imparando a farlo ancora meglio. Potrà essere faticoso. Certamente lo sarà. In silenzio, adesso abbiamo quantomeno il tempo per pensarci e predisporre i nostri talenti, con ancora maggiore sensibilità, verso il futuro prossimo.

Ci manca sentirci parte attiva di una Comunità che canta che suona che danza che colora che crea che prende per mano un bambino che ha il passo più lento, che accarezza il viso prezioso di un anziano, che volge il suo sguardo gentile verso chi sembra diverso, continuando a ricercare equilibri nuovi e accoglienti. Ci manca la Comunità che vive e che ci inspira, a volte anche nella sua infinita stranezza. Ma sentiamo forte e vivo il desiderio di continuare a immaginare mille altri bellissimi modi di pensare al domani.

Vorremmo potervi elencare tutti e in questo nostro profondo abbraccio virtuale ci stringiamo a ciascuno nel proprio particolare contributo per ciò che fate e siete, attraverso l’impegno di voi stessi per gli altri nei tanti progetti passati e in quelli futuri che vi attendono, mentre incubiamo insieme a voi quel meraviglioso virus del fare che ci auguriamo tornerà presto a contaminare i nostri destini come un “fiore di colore”*».

*origine dell’immagine: collezione privata dell’opera “Fiore di colore” realizzata da Laboratorio d’arte “I Camalioni - Opera Don Uva”, acrilico su legno.