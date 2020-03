Continua la tolleranza zero. Anche ieri è stata una giornata intensissima di controlli da parte della Polizia Locale e delle forze dell’ordine per verificare il rispetto delle misure stabilite dal Governo e rafforzate del Comune di Bisceglie.

Continua a salire costantemente il numero delle denunce penali: al momento sono già 33.

Ieri, in particolare, sette ragazzi, tutti maggiorenni, sono stati fermati in piazza Vittorio Emanuele senza alcuna valida ragione. La denuncia è scattata anche per il titolare di una tabaccheria che aveva concesso di giocare al lotto dopo l’entrata in vigore dell’ordinanza e per un venditore ambulante abusivo di frutta e verdura.

Complessivamente sono circa 250 gli esercizi commerciali controllati e circa 280 le persone identificate dalla Polizia Locale, con acquisizioni delle autocertificazioni per l’attestazione dei validi motivi per uscire di casa.

Continuano i posti di blocco e i controlli in tutta la Città.

“Andremo avanti con la massima severità”, ha dichiarato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “E se qualcuno continua ad essere irresponsabile e a mettere in pericolo la salute di tutti abbiamo già pronte misure ancora più restrittive”.