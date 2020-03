​Spina: «Tari a luglio? La solita presa per i fondelli di Angarano & C.»

Non si è fatta attendere la replica delle opposizioni alla decisione dell'Amministrazione comunale di slittamento del pagamento della Tari 2020. A chiedere una modifica del provvedimento è il Consigliere comunale Francesco Spina che spiega: «Proporre di prorogare la prima rata Tari dal 31 maggio al 31 luglio significa dire che il 31 luglio i cittadini avranno due opzioni: 1) pagare la Tari in un’unica soluzione; 2) pagare 1 e 2 rata insieme il 31 luglio. La mia proposta di abbattere la Tari in favore di coloro che hanno tenuto chiusa l’attività o hanno avuto un danno economico dall’emergenza coronavirus è stata purtroppo completamente ignorata. La semplice proposta di far pagare insieme 1 e 2 rata a luglio mi sembra la solita presa per i fondelli di Angarano & C. Come potranno esercizi o famiglie senza reddito per un lungo periodo pagare due rate insieme a luglio?