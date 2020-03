Coronavirus, Nel Modo Giusto: «Stop all'uso dei mastelli. Utilizziamo solo le buste»​

L'emergenza coronavirus fa crescere l'attenzione e la sensibilità di tutti i cittadini verso ciò che viene portato in casa. Per questa ragione i «Consiglieri Comunali del gruppo politico "Nel Modo Giusto" ed in nome e per conto dell'intero Direttivo del Movimento, considerato il particolare momento che anche la nostra Comunità cittadini sta vivendo per la calamità causata dal coronavirus, con spirito collaborativo per attivare ogni iniziativa utile a prevenire ogni possibile situazione di contagio del virus, con la presente sottopongono alla valutazione dell'intera Amministrazione la possibilità di disporre, con apposita Ordinanza Sindacale, il conferimento dei rifiuti solidi urbani da parte dei concittadini evitando di utilizzare i mastelli ma con il deposito presso il luoghi preposti delle buste».

La richiesta è stata formalizzata ieri dallo stesso movimento civico al Sindaco Angelantonio Angarano con un documento a firma dei Consiglieri Alfonso Russo, Giorgia Preziosa, Mauro Sasso e Gianni Casella.

«Tanto - prosegue la nota - nel rispetto del calendario di conferimento settimanale previsto e per il tempo limitato al perdurare di questo periodo di crisi sanitaria.