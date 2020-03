Il Sindaco Angarano dispone la sospensione di tutte le attività di gioco con vincite in denaro

Il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, ha disposto fino al 25 marzo 2020, salvo proroghe, la sospensione immediata di tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in denaro (come, per esempio, newslot, gratta e vinci, 10e lotto ecc.) nelle sale tabacchi e in tutti gli esercizi commerciali della città in cui svolge anche questo tipo di attività. I trasgressori saranno puniti ai sensi dell’art. 650 del Codice penale.

“In questa fase è necessario evitare a priori ogni occasione di assembramento”, ha sottolineato il Sindaco Angarano. “Pur essendo consentito uscire di casa solo per comprovati motivi di urgenza, in questi giorni si sono verificati alcuni casi di gente intenta al gioco in esercizi commerciali. Vista quindi la perdurante assenza di buon senso da parte di alcuni cittadini abbiamo deciso di intervenire in maniera netta a tutela della salute di tutti, evitando una possibilità di assembramenti ed eliminando un pretesto per uscire di casa”.