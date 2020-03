Deliberata in giunta la proroga Tari 2020 e il differimento pagamento annualità pregresse

La giunta comunale ha deliberato nel pomeriggio di ieri di proporre al Consiglio Comunale di prorogare il termine di versamento della prima rata della Tari 2020 dal 31 maggio 2020 al 31 luglio 2020 e di differire il termine di pagamento degli atti di sollecito per le annualità 2016-2017-2018 da 30 giorni a 90 giorni dal ricevimento con raccomandata del provvedimento.

“Sono le prime misure che abbiamo deciso di disporre immediatamente per dare una prima boccata d’ossigeno ai tanti biscegliesi in difficoltà a causa dell’emergenza Coronavirus che sta paralizzando interi comparti della nostra economia”, ha sottolineato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “Questo è solo un primo intervento per dare subito un segnale ma continueremo a studiare altre misure a sostegno della popolazione. Faremo tutto il possibile”.