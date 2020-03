Acquisti e consegne a domicilio, ecco il progetto "Io vengo a casa" - Elenco aggiornato

Tante le richieste di aiuto che quotidianamente giungono alla nostra redazione di persone, soprattutto anziani, che vogliono sapere come fare ad acquistare i prodotti necessari ad andare avanti in questi giorni in cui sono costretti in casa. Ma non solo anziani: ci sono tanti biscegliesi diligenti che hanno preso seriamente l'appello delle istituzioni a tutti i livelli, dal Governo nazionale a quello locale, di restare in casa per rallentare la diffusione del virus.

Ecco, allora, che Bisceglielive.it, sentito il parere favorevole del Coc Comunale di Bisceglie, ha avviato una iniziativa per venire incontro a tutti i concittadini: pubblicare l'elenco dei negozi, delle farmacie e in genere delle aziende, che fanno consegne a domicilio nel pieno rispetto del dettato normativo voluto dal Decreto "Io resto a casa" del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Un elenco di aziende a cui ci si può rivolgere per acquistare e ricevere a casa i prodotti richiesti. Un elenco in costante aggiornamento.

Per poter essere inseriti gratuitamente nell'elenco basta rivolgersi al numero 328 157 3118 o scrivere una mail a: v.savino@bisceglielive.it

Ecco i primi che hanno aderito: