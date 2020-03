Trani si blinda. Bloccata anche la strada da Bisceglie

Rilevata la difficoltà ad assicurare il rispetto dei contenuti dei decreti ministeriali, il Sindaco della città di Trani ha deciso di chiudere i varchi di accesso della città con dei cancelli, dalle 7 alle 22. Le aree dove saranno posizionati i cancelli sono le seguenti:

1) via Capirro – Via Annibale Maria di Francia

2) Via Martiri di Palermo (altezza Kalyuba)

3) Via Bisceglie (Ponte Lama)

4) Strada Contrada Curatoio (altezza semaforo via Barletta)

5) via Andria – via Papa Giovanni

6) Sant’Angelo (uscita 16 bis)

«Nella giornata di oggi è salito a 40 il numero delle denunce per mancata osservanza delle misure per il contenimento della diffusione del Coronavirus previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Alziamo ancora l’asticella delle misure di controllo sul rispetto delle limitazioni degli spostamenti lungo le linee di comunicazione con le altre città - commenta il sindaco di Trani Amedeo Bottaro - .

In questo momento nei luoghi di accesso ed uscita da Trani stiamo posizionando delle barriere di filtraggio per consentire al personale della Polizia Locale di fermare e controllare tutti gli automobilisti in transito così da verificare se realmente tutti gli spostamenti sono necessari così come prevede il DPCM».