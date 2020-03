«Anche stamattina proseguono i controlli senza sosta, con il massimo della rigidità. Ma serve la collaborazione di tutti!. Non è ammissibile l'irresponsabilità di alcuni cittadini che si ostinano a non capire la gravità della situazione. Il virus non si trasmette solo se restiamo tutti a casa!».

Non le manda a dire il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, al termine dell'ennesima mattinata in trincea.

«Questa - aggiunge - sarà una settimana decisiva, andiamo incontro al picco dei contagi. Chi esce senza motivi validi e urgenti mette in pericolo la salute di tutti. Non ci possiamo permettere assolutamente di rischiare di intasare le strutture sanitarie. Mi rivolgo alle tante persone responsabili: diffondete questo messaggio a tutti, familiari, ragazzi, anziani, amici, parenti.

Chi trasgredisce pagherà con una denuncia penale. Già settimana scorsa, inoltre, con gli altri Sindaci abbiamo chiesto la presenza dell'Esercito per supportare le forze dell'ordine. Se tutti avessimo buon senso non sarebbe necessario, ma siccome non è cosi serve massima forza di controllo e repressione. Nel frattempo sto per emettere un'ordinanza per limitare ulteriormente il gioco nelle sale tabacchi.