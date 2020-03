Anche domenica è stata un’intensa giornata di controlli a Bisceglie. Le denunce penali sono salite a 23. Tra loro tre ragazzi fermati dalla Polizia Locale nel pomeriggio nei pressi dell’IISS “Dell’Olio” senza un valido motivo per stare fuori di casa, incuranti degli stretti divieti imposti dal Governo.

Insieme a loro sono stati fermati dagli agenti anche due minorenni, identificati e condotti al comando di Polizia Locale. Negli ultimi 4 giorni sono circa 200 gli esercizi commerciali controllati e circa 150 le persone identificate con acquisizioni delle autocertificazioni per l’attestazione dei validi motivi per uscire di casa. In mattinata i controlli hanno riguardato anche la piazza del pesce. Continua contestualmente il monitoraggio degli arrivi in treno e autobus, nonché i posti di blocco alle principali arterie stradali di accesso alla Città.