Videomessaggio domenicale del Sindaco: «Notizie importanti per Bisceglie»

Anniversario morte Sergio Cosmai, “Le sue idee ancora vive, trasmettiamole ai giovani”

“Oggi è un'altra giornata molto intensa per fronteggiare l'emergenza Coronavirus ma sentivamo forte il bisogno di fermarci un attimo per onorare la memoria di Sergio Cosmai nel giorno del 35esimo anniversario della sua morte. Purtroppo quest'anno non abbiamo potuto organizzare nessuna manifestazione