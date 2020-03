Bisceglie si è unita alle altre città italiane per esprimere tutta la propria gratitudine al mondo della Sanità per l'eroico lavoro compiuto in questi giorni di diffusione dell'epidemia da Coronavirus.

Anche a Bisceglie si è cantato "Nel blu dipinto di blu" per dire grazie a medici e infermieri che stanno lottando strenuamente, senza un momento di sosta, nelle strutture ospedaliere per restituire alla vita i pazienti colpiti dal virus e per tranquillizzare chi è chiuso in casa sul fatto che c'è sempre qualcuno pronto a dare una mano.

Le immagini allegate a questo articolo sono state girate da Sergio Silvestris in largo Fausto Coppi, mentre consegnava a domicilio alcuni farmaci della sua farmacia. Un momento straordinario che testimonia la voglia di un intero popolo di tornare presto alla normalità. Il giorno prima si cantava l'Inno di Mameli, ieri la canzone di Domenico Modugno. Insomma, a Bisceglie c'è davvero voglia di "volare" mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù, una musica dolce suonava soltanto per... noi.