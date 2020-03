Coronavirus, ​Ambrosi: «Un pensiero grato ai commercianti di Bari e della Bat»

«Oggi in tutta Italia, tante italiane e tanti italiani sono usciti sui balconi per applaudire i medici, paramedici e tutti gli operatori del mondo della Sanità per il lavoro straordinario che stanno facendo. È stato un momento assai emozionante, che mi ha colpito dritto al cuore. Ma sono consapevole che in questo difficile momento storico che stiamo vivendo, ci sono anche altre tante categorie a cui dovremmo dire grazie. Penso ad esempio agli operai che nelle fabbriche (spesso non con le dovute cautele) stanno lavorando giorno e notte per portare avanti la produttività di questo Paese».

E' quanto si legge nella riflessione a firma di Sandro Ambrosi, Presidente Confcommercio Prov di Bari - Bat.

«Per quanto mi riguarda però - prosegue -, vorrei cogliere l’occasione, anche in virtù di quanto condiviso oggi, per aprire un varco nell’attenzione di chi legge e dedicare un pensiero grato e affettuoso ai commercianti di tutta Italia, ma particolarmente a quelli della città di Bari e della provincia della Bat. Si tratta di persone speciali che fino all’ultimo momento prima dell’ordinanza di chiusura a causa dell’emergenza #Coronavirus, hanno retto la situazione perché sono stati gli ultimi a chiudere (eccezion fatta per gli esercizi di beni di prima necessità).

Negozi di abbigliamento, oggettistica, bar, ristoranti, arredo,mercati etc. che non hanno abbassato le saracinesche mentre le città si svuotavano e diventavano sempre più buie di sera. Il commercio è un presidio di legalità, civiltà e crescita. Dove c’è un negozio c’è sicuramente uno scambio, non solo di di merci ma anche di emozioni, passioni e storie. A volte centenarie, di famiglie che hanno dedicato la loro vita e il loro tempo al commercio.

Nessuno in questi giorni sta parlando con la dovuta attenzione delle commercianti e dei commercianti che sono a casa e che sentono sulle spalle tutto il peso delle loro saracinesche abbassate.

Io che si - sono di parte - lo voglio fare. Non solo per ringraziarli per essere rimasti sul campo fin quando hanno potuto, ma perché so già che quando questo Paese tornerà alla normalità, toccherà rimboccarsi le maniche e tentare di arginare con tutte le forze le enormi conseguenze di quello che sta accadendo. Perché il commercio non è protetto, perché il commercio non è assistito come dovrebbe. È da sempre un’attività imprenditoriale e come tale si basa sul rischio. Il rischio che stanno correndo oggi le nostre donne e i nostri uomini del commercio,non è solo quello del contagio, ma anche quello di vedere seriamente compromessi anni e anni di lavoro, sudore e sacrifici.

La Confcommercio come sempre c’è e ci sarà».