Coronavirus: 8 nuovi casi nella Bat. Colpito anche un sacerdote ricoverato a Bisceglie

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, comunica che oggi 13 marzo - con aggiornamento alle ore 20.00 - sono stati effettuati 180 test in tutta la regione per l'infezione da Covid-19 Coronavirus. Di questi:



130 sono risultati negativi e 50 positivi.

I casi positivi sono cosi suddivisi:

12 in Provincia di Bari;

8 in Provincia Bat;

4 in Provincia di Brindisi;

18 in Provincia di Foggia;

6 in Provincia di Lecce;

2 in provincia di Taranto

Con questo aggiornamento salgono a 158 i casi positivi registrati in Puglia per l'infezione da Covid-19 Coronavirus.

Intanto dalla Diocesi di Trani, Barletta e Bisceglie arriva una conferma: un sacerdote della Santissima Trinità in Barletta, è risultato positivo al coronavirus Covid-19. Il sacerdote ha accusato i primi sintomi mercoledì 4 marzo. Dalla medesima data, secondo quanto previsto dal protocollo, è stato in isolamento fino al suo ricovero in ospedale il 12 marzo, presso l’unità operativa complessa di malattie infettive di Bisceglie. Non è in terapia intensiva e risponde bene alla cure dei sanitari.

L’Arcivescovo, appresa la notizia, ha raggiunto il sacerdote per telefono augurandogli una pronta guarigione per il ritorno a svolgere il ministero sacerdotale nella sua comunità parrocchiale, assicurandogli la vicinanza soprattutto con la preghiera.