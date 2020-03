Fino al 3 aprile sospesa la sosta a pagamento a Bisceglie

L’amministrazione comunale di Bisceglie ha disposto la sospensione della sosta a pagamento sulle strisce blu in tutta la città, da oggi fino al 3 aprile.

“Il senso dell’iniziativa è facilitare il compito di chi si sposta per stretta necessità (lavoro, salute, spesa) e incentivare la permanenza a casa evitando un aggravio di costi in questo momento già molto duro”, ha spiegato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “Ringraziamo per la disponibilità l’azienda che si occupa della gestione dei parcheggi”.