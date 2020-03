Coronavirus, ci si può spostare per motivi impellenti muniti di autocertificazione

A Bisceglie, come in tutta Italia, è scattato l'obbligo di circolare con l'autocertificazione che dimostri il luogo verso cui ci si sta recando, nel rispetto del limite alle uscite solo per motivi contingenti, fissato dai decreti e dalle ordinanze attuative.

Tutti, sia a piedi che in auto, dovranno circolare con il foglio che deve contenere un'assunzione di responsabilità da parte del cittadino, oltre che indicare i luoghi da cui si è partiti e verso cui si è diretti. In foto, è possibile consultare e salvare un modello.

La Polizia Urbana e i Carabinieri stanno effettuando da ieri le operazioni di controllo, firmando la dichiarazione per verificare il rispetto dell'ordinanza.