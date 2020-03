​Parte il nuovo progetto “InformaLavoro”​ dell'Associazione Culturale Teclas

«Soffermarsi sul delicato momento che l’intero Paese sta vivendo è superfluo. Quando quegli scenari, che forse abbiamo visto solo nei film, invadono la vita quotidiana di tutti noi diventa difficile trovare le giuste parole. L’invito è chiaramente quello di stare in casa: un piccolo sacrificio per stare bene e far star bene gli altri. Questi giorni possono essere l’occasione per fare tante cose: leggere un buon libro, passare del tempo con la propria famiglia, pianificare il futuro: come Associazione T.E.C.L.A.S. vogliamo dare il nostro contributo riguardo l’ultimo punto».

E' quanto scrive la Presidente dell'Associazione Culturale T.E.C.L.A.S., Antonia Maria D’Ambrosio.

«Parte il nuovo progetto “InformaLavoro”: grazie al sostegno di professionisti, laureati e talenti della nostra città - prosegue la nota -, servendoci di alcuni video che saranno periodicamente pubblicati sulla Pagina Facebook dell’Associazione T.E.C.L.A.S.https://www.facebook.com/associazioneculturaleteclas/ a cui invito a mettere Mi Piace, cercheremo di collegare la cittadinanza al mondo del recruiting.



In maniera assolutamente gratuita, ringraziando anche tutti gli imprenditori che vorranno sfruttare questo nostro canale di comunicazione, mostreremo le ricerche attive di personale da parte delle diverse realtà aziendali presenti sul nostro territorio, recruiting day e concorsi pubblici. Non solo, perché è nostra intenzione organizzare brevi incontri aperti alla cittadinanza, appena la situazione sarà tornata alla normalità, speriamo il prima possibile, dove alcuni professionisti del settore saranno in grado dispiegarci i “trucchi del mestiere” per la stesura di un Curriculum Vitae convincente.

Rinnovando l’invito all’intera comunità biscegliese di prender parte e sostenere quest’iniziativa, approfitto per salutare calorosamente ciascuno di voi chiedendo a tutti di rispettare le regole di questo particolare momento storico che sicuramente ricorderemo».