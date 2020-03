​Emergenza coronavirus, i Panifici Di Pinto consegnano gratuitamente a domicilio agli over 65

«In questo momento di difficoltà che sta investendo tutta l’Italia, ci siamo chiesti cosa avremmo potuto fare per aiutare i nostri concittadini. Il nostro è un lavoro prezioso che finisce quotidianamente sulle tavole dei nostri clienti. Facciamo pane, un alimento insostituibile nella nostra dieta quotidiana».

E' quanto si legge nella nota diffusa dai Panifici Di Pinto dei fratelli Papagni.

«Grazie alla consulenza manageriale della Società Riada Partners STP, i Panifici Di Pinto dei F.lli Papagni - prosegue la nota -, hanno implementato un servizio gratuito di consegne a domicilio per i cittadini over 65.

Consegneremo ogni giorno i prodotti freschi del nostro forno e anche altri generi alimentari di prima necessità che normalmente i clienti trovano nel nostro negozio: pane di farina semplice e speciale, focacce e pizze farcite, grissini e cracker artigianali, piatti pronti, prodotti dolci come biscotti, crostate artigianali e tutti i nostri prodotti confezionati. Vista l’eccezionalità del momento, il servizio di consegna sarà gratuito fino al termine dell’emergenza. Ci impegnamo a rispettare ogni norma imposta dal governo e tutte le indicazioni sanitarie e comportamentali al fine di evitare il contagio e preservare la nostra salute. Crediamo che ognuno di noi in questo momento di necessità debba fare la propria parte per dare supporto ed essere d’aiuto alla nostra comunità.

Come funziona il servizio? Chiama al punto vendita più vicino alla tua residenza, ordina dalle ore 9 alle 11 e la spesa sarà consegnata entro le ore 13. Dalle 17 alle 19 e la spesa sarà consegnata entro le ore 21.

VIA REPPUBLICA : 080/3955043 VIA SANT’ANDREA: 080/3960400 VIA SAC. DI LEO:080/3951515 VIA BOVIO: 080/3323694