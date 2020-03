Emergenza coronavirus: ​​Universo Salute, le nuove disposizioni operative​

Alcuni scatti in tempo reale dalla sede di Bisceglie di Universo Salute a proposito degli accessi alle strutture secondo le nuove disposizioni operative per l'emergenza COVID-19.



L'accesso alla struttura ospedaliera e riabilitativa di Bisceglie di Universo Salute è consentito per ragioni di visita dalle ore 18,30 alle ore 19,30 per l'Area Ospedaliera ed Extra Ospedaliera e dalle 18 alle 19 per l'Area Ortofrenica, secondo le modalità stabilite dalla Direzione Sanitaria (screening preventivo, 1 solo visitatore, tempo di visita 15 minuti, porta chiusa delle stanze di degenza).

Per quanto concerne la sede di Foggia, l'accesso alla struttura ospedaliera e riabilitativa è consentito per ragioni di visita dalle ore 12 alle ore 13 secondo le modalità stabilite dalla Direzione Sanitaria (screening preventivo, 1 solo visitatore, tempo di visita 15 minuti, porta chiusa delle stanze di degenza).

Sono sospesi i permessi di uscita per i degenti dell'Istituto Ortofrenico.

Gli Uffici Amministrativi resteranno chiusi al pubblico ed è fatto divieto al personale autorizzare e/o ricevere persone estranee.

Durante la giornata l'accesso alla struttura sarà consentito esclusivamente ai fornitori nonché alle ditte erogatrici dei servizi oltre che ai mezzi di soccorso e pubblica sicurezza.

Il personale dipendente può accedere alla struttura solo negli orari previsti e nei giorni in cui dovrà rendere la prestazione lavorativa.

Sempre nell'ambito delle misure finalizzate a prevenire la diffusione e contagio del COVID-19, si conferma la sospensione / annullamento fino a data da destinarsi di tutti gli eventi (seminari, convegni, spettacoli, feste di intrattenimento per gli Ospiti), organizzati presso le nostre sedi, caratterizzati da affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Si comunica infine la chiusura al pubblico dell’Archivio. Gli utenti potranno comunque contattare telefonicamente (080 3994195) richiedere all’addetto, negli orari di ufficio, l’invio on-line del/i moduli di richiesta (cartella clinica, certificati etc), compilarli e, se aventi diritto, ricevere tramite posta quanto desiderato.

Per ogni informazione si potranno contattare i seguenti numeri:

800 642334 NUMERO VERDE - Area Comunicazione / URP (per informazioni su ricoveri e prestazioni sanitarie)

080 3994171 Direzione Sanitaria Bisceglie

080 3994255 informazioni per il personale Bisceglie

080 3994064 informazioni di carattere amministrativo Bisceglie

0881 715102 Direzione Sanitaria Foggia

0881 715104 - 144 - 169 informazioni per il personale Foggia

0881 715515 informazioni di carattere amministrativo Foggia.