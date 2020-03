Coronavirus, aumentano i contagi. Altri 2 casi accertati nella Bat

Coronavirus, Tele Dehon allarga la sua programmazione liturgica

Lo stop alle celebrazioni liturgiche in Italia decise dalla Cei in conseguenza dei decreti del Governo nazionale, al fine di contrastare la diffusione dell’epidemia da “coronavirus”, ha spinto l’emittente televisiva Tele Dehon (diffusa in DVB-T in Puglia, Basilicata, Calabria e Campania)