Continuano senza soste i controlli della Polizia Locale di Bisceglie. Lo ricorda lo stesso Sindaco Angelantonio Angarano: «Vi ricordiamo che si può uscire di casa solo per comprovate esigenze di lavoro, salute o stretta necessità, che devono essere dichiarate in un'autocertificazione. Sono inoltre vietati gli assembramenti di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. In questo senso diversi sono stati gli interventi degli agenti per evitare aggregazioni di persone.

Serve la collaborazione di tutti. Comportiamoci con responsabilità e buon senso, tuteliamo la nostra salute.

Anche ieri sera controlli a tappeto della Polizia Locale per verificare il rispetto della chiusura alle 18 dei locali pubblici tenuti a farlo e per evitare assembramenti di persone.

Dobbiamo capire tutti che non è indicato uscire se non strettamente necessario. Solo così possiamo superare questa emergenza».