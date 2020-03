​Coronavirus, la Polizia locale controlla il rispetto dell'emergenza nel settore commercio

«Nella giornata di ieri abbiamo effettuato attività di informazione, sensibilizzazione e controllo nelle attività commerciali sul rispetto delle misure stabilite dal Dpcm del 9 marzo, in vigore da oggi fino al 3 aprile».

Lo ha annunciato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano.

«Proseguiremo costantemente nei prossimi giorni. Al tal fine è stato prolungato l’orario di servizio della Polizia Locale.

Anche in virtù delle decisioni assunte collegialmente in una videoconferenza con la Prefettura e i sindaci della Bat, invitiamo i commercianti ad osservare rigorosamente le seguenti misure:

► Bar, pizzerie, ristoranti devono rimanere chiusi dalle ore 18 alle 6 del mattino successivo e sono tenuti, nelle ore in cui è consentita l’apertura, a far rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro. Al fine di evitare assembramenti, stessi orari da rispettare sono stati concordati per gli esercizi commerciali con distributori automatici di snack e bevande (cosiddetti h24), i cui gestori stiamo provvedendo ad avvisare.

► Le medie e grandi strutture di vendita con superficie superiore a 250 metri quadrati, devono rimanere chiuse il sabato e la domenica. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari.

► Devono rimanere sempre chiusi: circoli ricreativi, strutture sportive, piscina comunale, sale giochi, scuole di ballo, palestre.

►Oltre alla sospensione del mercato settimanale di martedì, è temporaneamente sospeso anche il mercatino dell’usato che si svolge di domenica in piazza Vittorio Emanuele II.

► Tutte le attività commerciali hanno l'obbligo tassativo di far rispettare almeno un metro di distanza tra i clienti.