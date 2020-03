​Raffica di controlli a Bisceglie: 3 arresti e due denunce

Rientro dal Nord, in 2mila hanno compilato il modulo di autosegnalazione della Asl

Sono 2mila le persone che sinora (fino alle 21 di ieri) hanno compilato il modulo di auto segnalazione on line per essere rientrate in Puglia dal Nord Italia. Lo rende noto la Regione, attraverso il presidente Michele Emiliano, che l'altra notte ha firmato il provvedimento con cui