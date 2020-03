Coronavirus, misure di precauzione per l’accesso agli uffici comunali di Bisceglie

Coronavirus, impennata dei contagi: quota 39, ancora uno nella Bat. Un decesso a Foggia

Alle 20 di ieri salgono a 39 i casi positivi registrati in Puglia per l’infezione da Covid-19 Coronavirus. Sono stati effettuati 92 test in tutta la regione. Di questi 77 sono risultati negativi e 15 positivi. I casi positivi sono cosi suddivisi: 1 in provincia di Bari (a Bitonto,