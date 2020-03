Coronavirus, mercato settimanale di Bisceglie sospeso il 10 marzo

Il mercato settimanale del martedì è stato sospeso a scopo precauzionale relativamente alla data di domani, 10 marzo. La sospensione temporanea dei mercati su tutto il territorio provinciale è stata concordata collegialmente dai sindaci della Bat durante la riunione di ieri in Prefettura. La disposizione è stata condivisa con le associazioni di categoria anche durante la riunione del Centro operativo comunale tenutasi ieri. Indirizzo comune è quello di istituire con le rappresentanze degli operatori commerciali un tavolo tecnico finalizzato ad individuare misure organizzative necessarie a conciliare lo svolgimento dei mercati settimanali rispettando le raccomandazioni ministeriali, ed in particolare ‘l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori’. È chiaramente fatta salva la possibilità di successivo recupero della giornata di mercato non svolta.

“Adottare misure utili a contenere la diffusione del virus e preservare la salute pubblica ha priorità su tutto”, ha spiegato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “Siamo consapevoli che sarà un sacrificio per i commercianti ambulanti. Questa emergenza sta causando ripercussioni economiche in molti settori della società ma in questo momento siamo tutti chiamati a collaborare con buon senso per fare fronte comune contro il Coronavirus. Vaglieremo con gli operatori le soluzioni possibili per riprendere lo svolgimento del mercato, purché lo si faccia in totale sicurezza”.