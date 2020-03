​Coronavirus, il videomessaggio del Sindaco ai biscegliesi

L'epidemia da coronavirus, l'arrivo in Puglia di 2000 residenti al Nord, la preoccupazione di mantenere l'ordine pubblico e di far rispettare le norme imposte dal governo nazionale e da quello regionale, il coordinamento con la Prefettura Bat per le disposizioni locali. Sono state le attività di una domenica particolarmente intensa vissuta in trincea dal Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. «La situazione - ha detto - rende importantissima la collaborazione e il senso di responsabilità da parte di tutti. Siamo certi che ci saranno e che dimostreremo ancora una volta di essere una Comunità unita».

Ecco il video diffuso nel corso della notte appena trascorsa.