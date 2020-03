Coronavirus, la Asl Bt: via da Bisceglie i pazienti con altre patologie. Blocco dei ricoveri

In considerazione del DPCM del 4.03.2020, che ha disposto tutte le attività da porre in essere a presidio della diffusione dell’infezione da COVID-19, la Direzione Strategica della Asl Bat, a seguito di diverse Conferenze di Servizi sull’argomento e delle norme Ministeriali e disposizioni regionali, sta rimodulando le attività assistenziali, con la finalità di contenere il rischio infettivo da COVID-19 sia per i lavoratori che per i pazienti.

Pertanto, con una lettera inviata ieri a firma congiunta del Direttore sanitario Vito Campanile, del Direttore Amministrativo Giulio Schito e del Direttore Generale Alessandro Delle Donne, sono state decise le seguenti azioni e si individuano i Responsabili incaricati di supervisionarne e garantirne la corretta applicazione, come di seguito riportato:

Sospensione di tutte le attività di ricovero di elezione, fatte salve le prestazioni urgenti e indifferibili e le prestazioni oncologiche. Si richiede ai Direttori di Presidio e di Dipartimento di vigilare sulla applicazione di questa disposizione. Presidio di Bisceglie. In linea con quanto richiesto dalla Circolare Ministeriale del 1.3.2020 Essendo necessario poter contare, nell’Ospedale di Bisceglie, sede della UOC Malattie Infettive, su di un maggior numero di posti letto da destinare all’emergenza CO- VID-19, si dispone il blocco dei ricoveri nelle UU.OO. di Ortopedia e Chirurgia di Bisceglie, con accorpamento delle degenze, così da ren- dere disponibili ulteriori 15-20 p.l. da dedicare alle Malattie Infettive. A tal fine, devono essere programmati da subito trasferimenti di pazienti presso altre UU.OO. dei Presidi di Andria e Barletta, lungodegenza del PPA di Canosa, oppure dimissioni e trasferimento presso RSA, RSSA o attivazione di ulteriore assistenza domiciliare integrata, ove necessaria. A tal fine si richiede ai Direttori di Presidio e di Dipartimento di vigilare sulla corretta applicazione di questa disposizione, nonché al Bed Manager ed al Direttore del Dipartimento dei Distretti Sociosanitari di garantire massimo coordinamento affinché venga garantita la presa in carico di pazienti negli ospedali e sul ter- ritorio. Al Direttore Area Gestione Personale (Convenzionati esterni) ed al Direttore del Dipartimento dei distretti si dispone di voler porre in essere azioni per conoscere la disponibilità di posti letto da parte di strutture private accreditate da poter usare nella eventualità. Accesso alle prestazioni ambulatoriali: I Direttori di Distretto, con l’ausilio del personale degli istituti di vigilanza, dovranno garantire gli accessi al CUP e agli ambulatori evitando gli affollamenti. Pertanto dovrà essere individuato il numero massimo di persone nelle aree di attesa. La Responsabile della Comunicazione, attraverso il sito web e i social network aziendali, curerà la informazione volta a sensibilizzare il pubblico alla prenotazione telematica.6. Partecipazione ad eventi, congressi etc : sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità. Pertanto eventuali richieste di partecipazione a tali eventi contrarie alla presente disposizione saranno rigettate.7. Gestione Sale d’Attesa aziendali: è fatto divieto agli accompagnato- ri dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze Pronto Soccorso (DEA/PS), tranne nei casi strettamente necessari. I Direttori dei PP.SS. aziendali devono comunicare le mo- tivazioni, consentendo comunque agli accompagnatori di conoscere le condizioni di salute dei pazienti.8. Accesso contingentato degli accompagnatori agli ospedali: si dispone che l’accesso di parenti ai Presidi Ospedalieri ed a strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), sia limitato, demandando alle Direzioni Sanitarie l’adozione delle misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione; durante l’orario di visita, le porte di accesso alle degenze devono essere chiuse. Il personale in servizio deve vigilare sugli accessi, limitandoli ad un solo visitatore per degente. Come ribadito nella Conferenza di Servizi del 25.02, verrà consentito, fino a nuovo ordine, l’ingresso di una sola persona per ogni degente nella sola fascia oraria 18-19. Il rispetto di tale misura è rimessa alle direzioni mediche di presidio, attraverso i direttori delle singole unità operative, eventualmente anche attraverso il ricorso alla vigilanza ASL9. Accesso agli Ospedali e gestione dei ricoveri programmati e visite ambulatoriali: come sancito dalla nota Dipartimento Regione Puglia prot. AOO5 del 4.3.2020, l’accesso agli Ospedali, fatto salvo quello al Pronto soccorso ed al pre-triage, deve essere unico, adeguatamente segnalato; i pazienti che devono effettuare ricoveri indifferibili o visi- te ambulatoriali dovranno effettuare lo screening, con apposito questionario, per la verifica della eventuale provenienza da aree a rischio (zona rossa o gialla) e rilevazione di eventuale sintomatologia respiratoria e temperatura corporea. Inoltre, In caso di positività del- lo screening, verrà avvisato un Medico (così come individuato dalla Direzione Medica di Presidio), che, adeguatamente protetto con DPI, valuterà il caso e potrà riprogrammare il ricovero o la visita ambulatoriale, invitando il paziente a contattare il Medico di Medicina Generale. 10. Trasferimenti di pazienti provenienti da altre strutture: in tali casi i Direttori di U.O. e i Coordinatori, prima di confermare il ricovero, dovranno effettuare lo screening telefonicamente, accertando la pro- venienza da aree a rischio e eventuale sintomatologia respiratoria.11. Strutturazione dello Smart Working: si rimanda al regolamento adottato. L’Area del Personale avrà cura di contattare il Responsabili delle strutture e l’Area Gestione Tecnica per porre in essere le attività finalizzate all’implementazione del lavoro a distanza.12. Strutturazione del pre-triage nelle carceri: onde contenere gli effetti negativi da contagio anche nelle carceri, non essendo possibile per legge limitare le visite ai detenuti, verranno reclutate ulteriori n.6 unità infermieristiche da assegnare allo scopo. Il Direttore DSS n.5 garantirà l’aspetto organizzativo per consentire gli accessi in carcere in tutta sicurezza.13. Funzioni di sorveglianza del Dipartimento di Prevenzione: in presenza di comunicazioni effettuate da un cittadino relativamente al passaggio in zone a rischio epidemiologico, il Dipartimento di Prevenzione, dovrà contattare telefonicamente assumendo informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione; accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, informare dettagliatamente l’interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e le finalità al fine di assicurare la massima adesione; accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, informare inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell’eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio 2020); Ogni giorno, entro le 10 del mattino, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione avrà il compito di inviare un report al Direttore Generale, attestante gli isolamenti predisposti e le eventuali evoluzioni delle condizioni cliniche.14. Feedback adempimenti: I Responsabili delle UU.OO. aziendali avranno cura di trasmettere, per il tramite delle Direzioni Mediche di Presidio, feedback sugli adempimenti e sulle misure poste in essere in ossequio al DPCM del 04.03.2019 e a questa disposizione di servizio.