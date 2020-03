​Coronavirus, Spina: «Bisceglie arriva sempre tardi. Servono decisioni immediate»

L'arrivo in Puglia di centinaia di persone in fuga dalle regioni del Nord assediate dal coronavirus sta provocando reazioni anche a livello locale. Intorno alle 10,30 di questa mattina si registra l'intervento del Consigliere comunale di opposizione Francesco Spina:

«Pazientemente, in queste ore, stiamo cercando di far lavorare serenamente questa amministrazione. Bisceglie, però, arriva sempre dopo: 1) le discoteche le hanno chiuse gli altri ma non Angarano; 2) le altre iniziative (scuole, luoghi pubblici..ecc) le hanno adottate il governo nazionale e la Regione, con Bisceglie che stava a guardare. Ora con urgenza Angarano adotti l’iniziativa dei controlli agli ingressi e alla stazione come ha fatto già da stamattina Trani. Le iniziative tardive non hanno senso e danneggiano non solo Bisceglie, ma anche le comunità limitrofe. Purtroppo, una falla così...fa male a tutti».