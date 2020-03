​Il Club per l'Unesco di Bisceglie rinvia l'evento "Donne pugliesi... Ordinariamente straordinarie​"

Il Club per l’UNESCO di Bisceglie, presieduto da Pina Catino, in ottemperanza al Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di emergenza epidemiologica da COVID-19, comunica che l’evento dal titolo Donne pugliesi... Ordinariamente straordinarie in programma il giorno 06 marzo 2020 da tenersi in Bari presso il salone Università Ex Poste, è rinviato a data da destinarsi.