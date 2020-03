Referendum, i nomi degli scrutatori sorteggiati a Bisceglie

Proprio nelle stesse ore in cui il Governo nazionale ha deciso di rinviare il referendum per il taglio dei parlamentari previsto il 29 marzo (al momento non c'è ancora una nuova data), a Bisceglie si è provveduto all'estrazione a sorte degli scrutatori. Naturalmente, si attendono indicazioni sulla validità di questo sorteggio nel caso in cui la tornata referendaria dovesse essere accorpata alle Amministrative di primavera (quando si voterà per l'elezione del nuovo Governatore di Puglia e del Consiglio regionale).

Intanto, questi i nomi dei sorteggiati, suddivisi per seggio:





Seggio 1

MUSCATELLA DAVIDE

CARBONE ALESSANDRO

TODISCO FLAVIA MARIA

NAPOLETANO MARIA

Seggio 2

CAPPIELLO LUCIA

IEVA ANGELICA

NAZZARENI ALESSANDRO

Seggio 3

PAPAGNI NICOLA

SINIGAGLIA FRANCESCO

CARDONE ALESSANDRA





Seggio 4

LA NOTTE PIERO

BALDINI ADDOLORATA

PICCA IVAN

Seggio 5

PASQUALE GIULIA

AMORUSO MARIELLA

COZZOLI PAOLO

Seggio 6

COSMAI MARIELLA

MAZZONE MARIANTONIA

PALMIERI FLAVIA

Seggio 7

DELL'OLIO PASQUALINA

MAZZILLI IRENE

FERRANTE GRAZIELLA

Seggio 8

CAMERO ALESSIA GAIA

SETTE EMANUELE

UVA ELISABETTA

Seggio 9

FEOLA GERARDO

COSMAI LUCIA

RANA MARIKA

Seggio 10

PALERMO SERGIO

SINIGAGLIA MARCO

VILLANI GIUSEPPE

Seggio 11

CANGELLI ANNAMARIA

PALERMO VINCENZO

BIANCO GIORGIA

Seggio 12

ALBANESE CLAUDIA

CATINO ALBERTO

DI PIERRO LISA

Seggio 13

SASSO MARINO

COSMAI MARIA GIUSTINA

ALBANESE MICHELE

Seggio 14

MASTRODONATO ALBERTO

CARELLI ANGELA

DI PINTO STEFANO

Seggio 15

STORELLI DONATO

CATALANO ROBERTA

DI GIOIA VINCENZO

Seggio 16

GRAMEGNA GIORGIO

VALENTE ISABELLA

MUSCI GIUSEPPINA

LOSCIALE GIUSEPPINA

Seggio 17

LOSCIALE VITO

MASTRAPASQUA FRANCESCO

ADULOAE MARICICA

Seggio 18

de DATO ONOFRIO

LEGROTTAGLIE MARIA GRAZIA

DI CEGLIE ISABELLA

Seggio 19

BRUNI MARIANO

MISINO ISABELLA

PAPAGNI TERESA

Seggio 20

MONOPOLI ALESSIA

DI CEGLIE ANTONIA

DE FEUDIS MAURO GIUSEPPE

Seggio 21

DE TOMA GIULIO

RAGNO ROBERTO

GRILLO ADRIANA

Seggio 22

STORELLI ELISABETTA

ACQUAVIVA ANTONIETTA

DI LEO VALENTINA

Seggio 23

BRUNI CECILIA

DELL'ORCO STEFANIA

DELL'OLIO FLAVIA

Seggio 24

PALMIERI MARIKA

CATINO ANTONELLA

CAPRIOLI SUSANNA

Seggio 25

GOFFREDO PAOLA

TRIA FRANCESCO

DELL'OLIO NICOLA

Seggio 26

RICCHIUTI VITTORIA

MIZZI MARTINA

LEUCI GIOVANNA

Seggio 27

PORCELLI SUSANNA

SALERNO TERESA

STORELLI GAIA

GERMINARIO MARIAPAOLA

Seggio 28

MONOPOLI ALBERTO

DI BENEDETTO ILARIA

MASTROTOTARO GIUSEPPE

Seggio 29

MONTI NICOLE

GENTILE ELGA

GRAMEGNA LIDIA

Seggio 30

SIMONE EMMA

TODISCO FEDERICA

DI GREGORIO ROSARIA

Seggio 31

DI PILATO LUIGI

STORELLI ADRIANA

LAMANTEA CARLO

Seggio 32

DI BENEDETTO STEFANIA

BRESCIA DONATELLA

MASTRAPASQUA ANGELO

Seggio 33

DI BENEDETTO MARIANNA

COLANGELO NICOLA

MASTRAPASQUA ANNA

Seggio 34

VALENTE MARICA

LOPOPOLO MIRIANA

DI PIERRO NATALIA GIULIA

Seggio 35

COCOLA MAURO

LAFRANCESCHINA STEFANO

CONSIGLIO ANTONELLA

Seggio 36

BALDINI GRAZIA

DI BENEDETTO MONICA

MAENZA PIERPAOLO

Seggio 37

ACCOTO MARIA COSIMA

NAPOLETANO ANTONIO

SIMONE MARIA

Seggio 38

LAVOLPICELLA MARIANNA

MEZZINA ANTONIA

COLAMARTINO ANTONIA

Seggio 39

COPPOLECCHIA MARTA

LOPOLITO ANGELA

CAFAGNA ISABELLA

Seggio 40

TESORO GIUSI

CAPURSO GRAZIANA

DI MOLFETTA ELISABETTA

Seggio 41

LA NOTTE OTTAVIA

CORTESE GIORGIA

MARTINA ANTONELLA

Seggio 42

DI PINTO BRUNA

RICCHITELLI FEDERICA

POVIA FRANCESCO

Seggio 43

DE TOMA DOMENICO

GALANTINO MARIA

D'ADDATO LUCREZIA

Seggio 44

L'ERARIO FELICETTA

LUCIVERO ISABELLA

LOGOLUSO CLAUDIO

Seggio 45

DI TERLIZZI FEDELEALBERTO

ANGARANO MARIA

ARCIERI FRANCESCO

Seggio 46

PASQUALE LUCREZIA

ABASCIA' ANGELA GIOIA

DI LUZIO ISABELLA

Seggio 47

AMORUSO IPPOLITA

PICCA LIVIO

MAZZILLI DANILO

Seggio 48

LA GROIA LUCA

IACUBINO GIOIA MARIA LUCIANA

PORTOSO GIOVANNA

Seggio 49

ZONNO ANTONELLO

PAPAGNI MAURO

VALENTE CLAUDIA

Seggio 50

SOLDANI LUCIA

MAZZILLI NICOLETTA

DI BENEDETTO FRANCESCO

18 speciale

SIMONE MARGHERITA

DE FEUDIS GIANCARLA

19 speciale

RICCHITELLI DORINDA

ALBANESE LUIGI

24 speciale

SETTE GIANVITO

DI TERLIZZI MARIA ROSARIA