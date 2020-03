​Nuovo incarico per il generale Preziosa, il plauso di Confcommercio Bisceglie

Il Direttore di Confcommercio Bari-BAT, Leo Carriera, ha rivolto un messaggio di congratulazioni al biscegliese Generale Pasquale Preziosa, nominato Presidente dell'Osservatorio sicurezza dell'Eurispes.

«Apprendo della sua nomina a Presidente dell'Osservatorio sicurezza dell'Eurispes - scrive Carriera - e me ne compiaccio sinceramente. Sono certo che nel suo nuovo, prestigioso incarico riverserà tutta la competenza acquisita nella sua carriera militare, mettendola al servizio della ricerca politica, economica e sociale della realtà italiana in comparazione con i paesi europei ed extraeuropei. Le auguro davvero buon lavoro certo che esso, ancora una volta, sarà vanto per la sua persona e per la città di Bisceglie»