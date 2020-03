Plauso agli agenti di Polizia Locale per il loro operato

“Esprimiamo solidarietà e incoraggiamento agli agenti di Polizia Locale insultati e minacciati mentre svolgevano il loro dovere. Un fatto grave che giustamente ha trovato una risposta forte e ferma”. Lo dichiara il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano in riferimento all’aggressione verbale che si è verificata nel pomeriggio di ieri durante controlli della Polizia locale di Bisceglie effettuati in via San Martino. “Il rispetto delle regole è fondamentale, così come il rispetto verso la divisa e le istituzioni. Questi sono concetti basilari di civiltà, educazione buon senso”.

“Un altro episodio grave dopo l’aggressione dei due agenti avvenuto ad ottobre scorso”, ha sottolineato Angelo Consiglio, assessore alla Polizia Locale e viabilità del Comune di Bisceglie. “Agli agenti e al corpo di Polizia Locale va il nostro plauso per come hanno affrontato la situazione di ieri e per l’impegno quotidiano che profondono a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica”.