Presentati ieri nel salone Epass di Bisceglie i dati sul primo anno di attività del Poliambulatorio Il Buon Samaritano. Una struttura che sta dando una risposta straordinaria al bisogno di salute di una fascia estremamente disagiata della popolazione biscegliese. Ecco il comunicato diffuso dalla stessa associazione:

Fortemente voluto da EPASS, il Poliambulatorio Il buon Samaritano è aperto ufficialmente dal 4 febbraio 2019, dopo un periodo di sperimentazione durato 90 giorni. La struttura si fonda sul contributo di 120 volontari, tra cui 40 medici, che offrono gratuitamente le proprie professionalità.

Il Poliambulatorio Medico solidale “Il buon samaritano” eroga viste mediche specialistiche in maniera completamente gratuita. Si tratta di un servizio sociosanitario nato per contrastare il fenomeno della “sanità negata” e per fornire risposte efficaci alla domanda di salute proveniente in particolare dalle comunità dei territori di riferimento.

UN CENNO SU EPASS ONLUS

EPASS, costituita nel 1976, eroga servizi alla persona per esclusive finalità di solidarietà sociale nel campo dell’assistenza sociale, sanitaria e culturale. Dal 1983 è attivo il Consultorio Familiare, servizio psico-socio-pedagogico e sanitario di base a favore della persona e della famiglia, orientato prevalentemente alla prevenzione.

In particolare EPASS Onlus:

► promuove e diffonde la cultura della vita personale, familiare e sociale;

► si occupa dei problemi della devianza attraverso attività di educazione, prevenzione reinserimento;

► si prende cura delle persone che si trovano in difficoltà per precarie condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari, con opzione preferenziale per coloro che vivono in situazione di povertà e marginalità sociale;

► intercetta i mutevoli bisogni psico-socio-pedagogici e sanitari del territorio e confeziona adeguate risposte in termini di attività e servizio.

OBIETTIVI DEL POLIAMBULATORIO

► Assicurare il diritto alla salute a chi per motivi vari ne è privo

► Promuovere interventi di medicina preventiva

► Elevare la qualità della vita dei soggetti in marginalità sociale

► Favorire il processo di inte(g)razione tra soggetti multietnici

► Offrire concretamente accoglienza e cura a chi è in condizione di bisogno e di indigenza

► Favorire la convivialità delle differenze

DESTINATARI DEL SERVIZIO



Il Poliambulatorio accoglie persone italiane e straniere che per motivi personali, sociali o culturali, non possono o non riescono ad utilizzare i servizi sanitari pubblici. In particolare, può usufruire delle prestazioni gratuite:

► chiunque viva in una condizione di esclusione o di marginalità sociale;

► persone senza fissa dimora;

► immigrati senza permesso di soggiorno o irregolare;

► immigrati residenti presso centri di accoglienza o Sprar;

► assistiti dalla Caritas

► persone con reddito familiare superiore a € 36.151,98 ma con situazione socio-economica critica

► ISEE minore o uguale a € 10.000,00 (cosiddetti Nuovi Poveri);

► persone esenti ticket con ISEE minore o uguale a € 10.000,00;

► persone anziane o disabili con prenotazione visita ASL a lungo termine o in città difficilmente raggiungibile.

SOSTENIBILITÀ DEL PROGETTO

Il Poliambulatorio Il buon Samaritano è sostenuto dalle donazioni, dai contributi ottenuti da EPASS attraverso la partecipazione a bandi pubblici, da raccolte fondi ed eventi organizzati dall’Ente. Al termine del primo anno di attività, possiamo affermare che il progetto - grazie alla completa gratuità delle prestazioni professionali dei volontari – è completamente sostenibile e replicabile con le medesime caratteristiche in altri contesti.

I NUMERI DEL POLIAMBULATORIO

3321 totale prestazioni

1971 prestazioni in Poliambulatorio (al 31 dicembre 2019)

1006 pazienti assistiti (2/3 italiani, 1/3 stranieri)

1350 prestazioni nelle giornate di sensibilizzazione e prevenzione (tiroide e cancro al seno)

120 volontari

40 medici

6 studi medici

25 specializzazioni

700 ore di apertura al pubblico