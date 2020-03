​Attività degli oratori pugliesi, mons. D'Ascenzo sottoscrive l'intesa con la Regione

L’assessore regionale al Welfare Salvatore Ruggeri e S. E. Mons. Leonardo D’ascenzo, Vescovo delegato per la Pastorale giovanile della Conferenza episcopale pugliese, hanno firmato ieri mattina il rinnovo del protocollo d’intesa per l’attuazione della Legge regionale 17/2016 riguardante “il riconoscimento, valorizzazione e sostegno della funzione socio educativa delle attività di oratorio”.

“Crediamo fortemente nella funzione socio educativa degli oratori”, ha sottolineato l’assessore Ruggeri. “Per questo abbiamo ritenuto importante consolidare la collaborazione con la Chiesa di Puglia per poter continuare ad operare per il bene degli adolescenti e dei giovani del territorio regionale potenziando e sostenendo il lavoro degli oratori”..

L’importo del finanziamento regionale è pari ad Euro 300.000, così distinto:

Euro 150.000 per il finanziamento delle attività degli oratori in Puglia, con particolare riferimento alle azioni socio educative e di animazione sociale per contribuire al contrasto del fenomeno del bullismo, della devianza minorile, di fenomeni di discriminazione e di marginalità sociale dei minori;

Euro 150.000 per il finanziamento degli interventi di riqualificazione strutturale dei locali che ospitano le attività sociali degli oratori. (COM)