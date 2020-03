Nella notte tra sabato 29 febbraio e domenica 1° marzo la Polizia Locale di Bisceglie ha effettuato controlli con l’ausilio dell’etilometro finalizzati a contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza soprattutto tra giovani e a tutelare la sicurezza stradale.

Gli agenti hanno sottoposto all’alcol test circa 20 guidatori. Tre i conducenti risultati positivi, con tasso alcolemico inferiore a 0,50 grammi/litro, tutti neopatentati, ai quali è stata comminata una sanzione amministrativa e decurtati 5 punti dalla patente, così come stabilito dall’articolo 186 bis del codice della strada, che prevede sanzioni più dure per chi ha conseguito la patente da tre anni.

“Maggiori controlli significa maggiore prevenzione. Chi beve non deve guidare”, ha sottolineato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “Questo concetto deve essere chiaro a tutti e soprattutto ai più giovani, tra i quali è in costante aumento l’abuso di alcol, con particolare incidenza nel fine settimana. I controlli servono proprio a prevenire situazioni spiacevoli e a far capire che guidare dopo aver bevuto è un pericolo troppo grosso per sé stessi e per gli altri. Un plauso alla Polizia Locale per l’attività svolta che mira a tutelare la sicurezza dei nostri giovani e delle nostre strade”.

“Diamo così seguito alle verifiche effettuate nei giorni scorsi sugli esercizi commerciali h24 per contrastare la vendita di alcol nella fascia oraria dalle 24 alle 6 e la somministrazione di bevande alcoliche a minorenni”, ha sottolineato Angelo Consiglio, assessore alla viabilità del Comune di Bisceglie. “Il fatto che i conducenti risultati positivi fossero neopatentati è un campanello di allarme che deve farci riflettere sulla necessità di far capire ai nostri giovani l’importanza di non abusare di alcol in generale e di non consumarne affatto se ci si deve mettere al volante”.