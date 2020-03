Dal 1° marzo torna attivo il varco elettronico di via La Spiaggia

Da domenica 1° marzo torna attivo il varco elettronico all’ingresso di via La Spiaggia. La zona pedonale urbana sarà pertanto nuovamente attiva 24 ore su 24, tutti i giorni, sia feriali che festivi.

“Dopo la breve parentesi del periodo invernale”, ha spiegato Angelo Consiglio, Assessore alla mobilità del Comune di Bisceglie, “con l’approssimarsi della primavera è opportuno tornare a chiudere al traffico una delle zone più belle e suggestive della nostra Città in cui è piacevole passeggiare godendosi il panorama sul porto e fruendo dei locali senza auto, smog e traffico. Questo garantisce maggiore tranquillità e decoro, favorendo l’incentivazione turistica e commerciale del waterfront. In questo senso in estate rivaluteremo la chiusura al traffico nei weekend anche via Nazario Sauro dopo il successo della sperimentazione dello scorso anno. Così da trasformare ancora la nostra caratteristica zona portuale, al confine con il centro storico, in una lunga passeggiata sul mare, con la possibilità di ospitare rassegne ed eventi”.