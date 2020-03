Ambulanti ancora in attesa delle graduatorie dei bandi pubblicati dal Comune di Bisceglie ​

«Dopo oltre 2 mesi i commercianti ambulanti sono ancora in attesa delle graduatorie dei bandi pubblicati dal Comune di Bisceglie per regolamentare le attività del commercio su aree pubbliche». E' quanto denuncia in una nota la sezione di Bisceglie di Confcommercio.

«Sarà stato per l’avvicendamento dei dirigenti del SUAP - prosegue Confcommercio -, sarà stata perché la prima volta dell’attuazione delle norme contenute nel Bando per l’assegnazione dei posteggi del commercio di aree pubbliche, ma un dato è certo: gli operatori sono ancora in attesa di conoscere le graduatorie che gli consentirebbero, in un momento di una già concitata crisi, di iniziare a lavorare.

Certo che, Andrea Nazzarini, presidente della Fiva Confcommercio e gli operatori ambulanti aderenti al Consorzio Mercatincittà rappresentato da Antonio Abascià, non sono più disposti ad attendere altro tempo e, per questo, chiedono al Sindaco e all’assessore al ramo di attivare, con immediatezza tutte le procedure utili per dirimere, una volta per tutte, questa ingiustificabile situazione di stallo che sta creando non pochi problemi agli operatori ambulanti interessati».

Leo Carriera - Direttore di Confcommercio Bari- Bat - «nel condividere in pieno le preoccupazioni espresse dalla categoria auspica che le graduatorie siano elaborate nell’immediato e nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di commercio su aree pubbliche; tanto per evitare ricorsi contro le stesse con inevitabili ulteriori perdite di tempo che ritarderebbero ancora di più l’avvio delle attività.

Pasqua e la programmazione delle attività stagionali estive sono alle porte, ogni rinvio da parte dell’Amministrazione Comunale risulterebbe colpevole e ingiustificato».