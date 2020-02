Coronavirus, contagiato un molfettese residente a Londra

Primo molfettese contagiato dal coronavirus. Si tratta di un uomo residente a Londra, che nei giorni scorsi è arrivato a Molfetta, per poi ripartire in direzione Inghilterra poco dopo.

L’uomo, attualmente sottoposto alle cure a Londra (e che non è in gravi condizioni), ha prontamente avvertito i genitori molfettesi ed è scattato il protocollo di rito. La mamma è stata precauzionalmente portata al Policlinico, dove sarà sottoposta a quarantena. Non sarebbe comunque stata contagiata.

Sì sta cercando di appurare la causa del contagio. Potrebbe essersi verificato durante il viaggio, che avrebbe previsto lo scalo a Milano. Ma al momento non ci sono certezze a riguardo.