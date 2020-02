“In pista pagliaccetti”, la scuola Gesú Fanciullo omaggia il maestro Federico Fellini

Per il terzo anno la scuola dell'infanzia Gesù Fanciullo ( con lo staff al completo) in collaborazione con la compagnia BinarioZero presenta: "in pista pagliaccetti". Non la solita festa di carnevale per bambini, ma un percorso di due ore omaggiando un maestro a cento anni dalla