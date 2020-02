Universo Salute, a Bisceglie il candidato Nobel Odino Faccia e una delegazione Onu

Prosegue la settimana di Musica&Pace, in programma fino al 29 febbraio. Otto Premi Nobel della Pace, tra cui Perez Esquivel, oltre a 23 organizzazioni mondiali come Medici senza Frontiere, Onu, Unicef ecc., hanno candidato al Premio Nobel per la Pace il Presidente della Fondazione Red Voz Por La Paz (affiliata ONU), Odino Faccia, celebre cantante italo-argentino che attraverso le sue canzoni e i suoi concerti in giro per il mondo propone e illustra messaggi e progetti di Pace. Le stesse illustri personalità hanno insignito Bari del prestigioso riconoscimento di “Città di Pace”.

Nell’ambito dell’articolato programma di iniziative, il candidato Nobel Odino Faccia sarà ospite oggi, giovedì 27 febbraio, alle ore 10,30 a Bisceglie, presso il Salone dei Congressi di Universo Salute - Opera Don Uva (via Bovio, 78) con una delegazione dell’ONU, in rappresentanza della Fondazione Coreana HWPL (presente in 120 paesi nel mondo), con il Presidente Ted Moon, per diffondere le finalità della importantissima campagna di Pace che le due Fondazioni stanno portando in giro per il mondo. Saranno presenti inoltre Antonella Serripierro (Voz Por La Paz Italia), Christian Tietze (Peace For Life Mexico), Seif Eddine Ltaief (Voz Por La Paz Tunisia), il team dell’organizzazione Aesse Eventi, Ugo Serripierro, responsabile per l’Europa della comunicazione e immagine del progetto, i musicisti Nicolas Parisi, Matias Rueda, Diego Alba, Vittorio De Giusto, German Heffner e Hernan Di Pietro. A fare gli onori di casa, tra gli altri, oltre al sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano, il Presidente del Cda di Universo Salute Giancarlo Pecoriello e l’AD Paolo Telesforo. Assisteranno all’incontro, moderato da Alfredo Nolasco, anche alcune classi delle scuole medie superiori di Bisceglie.

Alle ore 12,30 la delegazione sarà ricevuta dal sindaco a Palazzo di Città.

Il Gruppo Telesforo - Universo Salute è partner del Premio “Bari Città di Pace”, in programma sabato 29 febbraio, alle 21, al Teatroteam di Bari. Nella “Serata d’onore” che concluderà la ricca settimana di eventi, verranno consegnati vari riconoscimenti, in particolare al sindaco Antonio Decaro, in rappresentanza del capoluogo della Puglia. A seguire, l’atteso concerto di Odino Faccia. L’evento, patrocinato da Fundacion Red Voz por la Paz, Regione Puglia, Comune di Bari e Comune di Bisceglie, è organizzato da Aesse Eventi di Antonella Serripierro e Seif Eddine Ltaief e dall’Art Director creativo Ugo Serripierro.

BIGLIETTI IN VENDITA presso il Botteghino del TEATROTEAM oppure contattando UFFICIO PROPAGANDA AESSE EVENTI al 3271422466 anche per recapito a domicilio.