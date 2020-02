Spina: «Il solito Angarano, getta dalla nave che affonda il piano delle opere pubbliche​»

«Una rinnovazione di Bilancio a metà’. L’amministrazione Angarano, colta in flagrante tra false dichiarazioni e conflitti di interessi per assunzioni di parenti di assessori, rinuncia e ritira il piano triennale e annuale delle opere pubbliche, la parte più importante del bilancio di un ente, pur di non perdere la poltrona».

E' quanto denuncia il Consigliere comunale di opposizione Francesco Spina al termine della seduta di ieri del Consiglio che tra discussioni e stop è andata avanti sino alle 3 del mattino.

«Il bilancio 2019 - prosegue Spina - approvato con un anno e mezzo di ritardo è molto peggio di quello già annullato dal TAR e, peraltro, per almeno tre mesi, il Comune di Bisceglie non potrà partecipare a bandi né realizzare opere pubbliche e questo determinerà tanti inconvenienti e ritardi per la prossima programmazione. Purtroppo, anche il secondo atto del bilancio 2019, già annullato una volta dal TAR, non avrà vita lunga. Troppe incongruenze e troppe illegalità e violazioni che danneggiano soprattutto i cittadini come la stangata Tari che, fuori legge, Angarano & C. hanno approvato con un sensibile aumento rispetto alle tariffe precedenti. Insomma, il solito Angarano che getta dalla nave che affonda il piano delle opere pubbliche e sacrifica un suo assessore che aveva votato a favore del marito in conflitto di interesse, pur di non perdere tempo, sull’”altare” di qualche mese in più di poltrone amministrative. Intanto, i cittadini, senza opere pubbliche e servizi, ma con tasse e cartelle tari pazze, non ne possono più...».