Salta il Consiglio comunale sulla rinnovazione del Bilancio

«Ieri sera si sono scoperte in Consiglio false attestazioni della giunta Angarano circa pubblicazioni obbligatorie di atti mai effettuate dal Comune. Colti in flagranza, Angarano & C. hanno chiesto loro stessi di sciogliere il Consiglio comunale senza approvare neanche un punto».

E' quanto denuncia in una nota il Consigliere comunale di opposizione Francesco Spina.

«Rinnovazione del bilancio 2019, quindi - aggiunge Spina -, rinviata per chiedere lumi ai Santi Protettori, dopo che Angarano & C. a capodanno hanno effettuato una falsa attestazione nella preparazione degli atti di rinnovazione. La voglia e la fretta di aggirare la sentenza del TAR e l'arroganza di sentirsi impuniti di questi signori sta producendo danni enormi alla città. Di fronte alla flagrante condotta di falsa attestazione scoperta dalle opposizioni, che diranno i “difensori” di questa amministrazione?».