Da ieri sulle principali emittenti televisive del territorio sta andando in onda lo spot messo a punto da Energetikambiente-Pianeta Ambiente, l'azienda che gestisce il servizio di igiene in città, con il coordinamento dell'Amministrazione comunale per annunciare le grandi novità che scatteranno il prossimo 2 marzo.

Significativo il fatto che protagonisti dello spot siano il Sindaco Angelantonio Angarano ed il suo vice, Angelo Consiglio, che si sono rivolti direttamente ai cittadini per coinvolgerli in questo grande progetto di rivoluzione culturale che sta interessando la città.

In queste ore, intanto, nelle cassette postali dei biscegliesi sta giungendo anche una lettera sempre a firma dei vertici dell'Amministrazione comunale con cui si forniscono tutti i chiarimenti su cosa cambia il prossimo 2 marzo. Ve ne daremo conto nelle prossime ore.