Giornata intensa per gli uomini di Energetikambiente-Pianeta Ambiente di Bisceglie, su indicazione dell'Amministrazione comunale: eseguite le operazioni di sanificazione nelle scuole con l'uso di disinfettanti mirati. In giornata sono poi state eseguite anche operazioni di lavaggio delle strade nei pressi degli edifici scolastici e in varie zone della città.