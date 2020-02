Avviso pubblico della Regione Puglia, borse di studio per gli studenti delle scuole superiori

La Regione Puglia ha pubblicato l’avviso per l’assegnazione delle borse di studio relative all’anno scolastico 2019-2020 per studenti delle scuole secondarie di secondo grado (le cosiddette scuole superiori). L’obiettivo è contrastare il fenomeno della dispersione scolastica. Possono presentare istanza gli studenti o, qualora minori, chi ne esercita la responsabilità genitoriale, che abbiano un livello ISEE non superiore a 10.632,94 euro. La scadenza per presentare l’istanza è fissata alle ore 12 del 13 marzo 2020. La compilazione e l’invio della domanda devono essere effettuati da uno dei genitori, da chi rappresenta il minore o dallo studente, se maggiorenne, solo ed esclusivamente on-line attraverso la procedura informatizzata accessibile al seguente indirizzo internet: www.studioinpuglia.regione. puglia.it .

Per tutte le informazioni, modalità e requisiti, oltre che consultare il succitato sito web, è possibile inviare una mail a info@studioinpuglia.regione. puglia.it . Ai fini della compilazione della domanda sarà possibile ricevere assistenza dall’Help Desk, al numero 080.8807404 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 e dalle 16 alle 18), inviando una mail a assistenza@studioinpuglia. regione.puglia.it .