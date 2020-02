Scontro tra tre mezzi sulla 16bis: problemi al traffico per oltre 4 ore da Trani Nord a Trani Sud

Intorno alle ore 13 di ieri tre mezzi sono rimasti coinvolti in un incidente sulla statale 16 bis, tra le uscite Trani sud e Bisceglie nord. Nell'impatto sono rimasti coinvolti tre veicoli: un furgone, un'autovettura che si è capovolta ed un camion che ha perso il carico. Sarebbe stato proprio quest'ultimo ad aver creato problemi al furgone il cui autista ha perso il controllo del mezzo e colpito l'auto guidata da una donna. La donna è stata trasportata in codice rosso al Bonomo di Andria ma non è in pericolo di vita.

Sul posto necessario l'intervento dei vigili del fuoco oltre che dei carabinieri, della polizia di stato e del 118. Code interminabili fino a Trani Nord dove, qualche ora dopo, a causa dei rallentamenti si è registrato un tamponamento che non ha però avuto altre gravi conseguenze.