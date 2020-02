Maglia 165, l'intervento del Presidente del Consiglio comunale

Non si è fatta attendere la replica del Presidente del Consiglio comunale di Bisceglie, Gianni Casella, alla richiesta dei sei consiglieri di opposizione in merito alla vicenda delle decisioni da assumere sul destino della Maglia 165, argomento prima inserito e poi ritirato dall'ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale. Ecco il testo integrale della risposta di Gianni Casella:

«Gentilissimi CONSIGLIERI

Riscontro la Vs. nota del 20/02/2020 inoltrata via pec, ritenendo utile richiamare alcuni dispositivi normativi e regolamentari, ma non prima di aver chiarito alcuni aspetti doverosi, per lo specifico punto cui si fa riferimento.

In data 15/01/2020 il Segretario Generale ha comunicato all'Ufficio di Presidenza il deposito degli atti completamente istruiti dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico degli unici 3 punti a cui si fa riferimento in materia urbanistica tra cui l'approvazione definitiva della maglia 165 di PRG.

Il sottoscritto si è attivato senza indugio nel convocare la Conferenza dei Capigruppo in data 22/01/2020 e successivamente in data 23/01/2020 al fine di predispone il C.C. per la discussione dei punti presenti e a conoscenza dell'Ufficio di Presidenza.

Sarebbe semplice riprendere i verbali di quelle sedute e rilevare come da parte del sottoscritto vi era la precisa volontà di inserirli nell'O.d.G. del convocando C.C., volontà che è stata in parte fermata dall' intervento deciso dei Capigruppo di maggioranza che chiedevano maggior chiarimenti sui punti nonostante tali atti erano stati ritirati in C.C. e sottoposti al vaglio delle varie Commissioni Consiliari nonché dall' Assessore al ramo, con l'impegno di riportare gli stessi nelle sedute consiliari prossime.

Ma arriviamo al punto in questione, la Conferenza dei Capigruppo convocata in data 18/02/2020 ha visto la presenza di tutti i punti inerenti la rinnovazione del Bilancio 2019 e sui allegati nonché un unico punto in materia urbanistica.

A tal proposito mi sono preoccupato attraverso il segretario arch. Pierpaolo Sinigaglia di recuperare gli ulteriori atti urbanistici e pur essendoci una volontà diversa da parte di capigruppo di maggioranza ho deciso di inserirli nella convocazione del 24 febbraio.

Nel contempo prima che venisse notificato il tutto ai consiglieri comunali è giunta la richiesta da parte del Dirigente Losapio ed avvalorata dal Sindaco Angarano, del ritiro del punto delle maglie 165 di PRG, nonché richiesta di convocazione ai sensi dell'art.20 del Reg.to di Consiglio Comunale da parte di 1/5 dei Consiglieri.

Orbene senza alcuna vena polemica e tanto meno giustificata azione di risposta alla Vs. nota, soprattutto in merito alla mia discutibile imparzialità, Vi riporto alcuni ed importanti disposti normativi che spero chiariscano il mio operato, fermo restando che condividendo appieno le preoccupazioni delle opposizioni, garantirò sin d'ora che la richiesta formulata avrà la sua efficacia entro e non oltre 20 giorni dalla stessa, invitando il Dirigente dell'ufficio tecnico ad attivarsi con urgenza nei chiarimenti da lui richiesti per immediato inserimento del punto al prossimo C.C.

Si riportano di seguito alcuni disposti normativi e regolamentari di riferimento:

- Art,3 reg.to consiglio comunale: il presidente del consiglio comunale formula l'ordine del giorno su proposte istruite e presentate dal Sindaco, dalla Giunta o dai. Consiglieri Comunali, nel rispetto del potere di iniziativa loro assegnato (art.39, comma 2 ed art,43 tu, 267\0•0)

. Art..26, comma 2, Reg,to Consiglio Comunale: il sindaco può sempre richiedere il ritiro dall'ordine del giorno di argomenti iscritti su iniziativa propria o della giunta comunale

Art..20 regio consiglio comunale:

comma 1: la competenza nella formulazione dell'ordine del giorno è del presidente con mero adempimento di "sentire" la conferenza dei capigruppo

comma 2; in caso di richiesta di trattazione di argo enti da parte di lb dei consiglieri comunali è necessario che gli stessi articolino una loro proposta di deliberazione da sottoporre ai pareri ex art, 49 "MIEI,

ne consegue che:

a) Il potere di iniziativa ex art.39, comma 2 del t.u.e.1., ripreso dall'articolo 20 comma 2 del reg.to consiglio comunale, si traduce nel diritto di presentare una propria proposta di deliberazione, non già di richiedere la trattazione di proposte di iniziativa del Sindaco o della Giunta Comunale o di altri consiglieri.

b) Nel caso di proposte di iniziativa del sindaco o della giunta comunale, il sindaco ha la facoltà di chiederne il ritiro in qualsiasi momento, assumendo ogni connessa e correlata responsabilità in caso di ritardo od inadempienze

e) La richiesta di trattazione in consiglio del piano attuativo della maglia 165 deve essere accompagnata dalla formulazione di proposta da parte dei consiglieri richiedenti al fine di poter dar corso alla prevista istruttoria ed iscriverla all'ordine del giorno di seduta da celebrarsi entro 20 giorni dalla richiesta. Tale proposta potrà opportunamente rappresentare presupposti d'urgenza che giustifichino il contingentamento degli ordinari termini di convocazione. Pur tuttavia ritenendo accoglibile la stessa visto l'excursus istruttorio, il punto sarà come su esposto portato in discussione al prossimo Consiglio Comunale con i dovuti chiarimenti da parte del Dirigente della Rip. Tecnica».